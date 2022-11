Black Friday Amazon: tutti i decoder sottocosto per il digitale terrestre

Il Bonus TV per l’acquisto di un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre è terminato il 12 novembre 2022, ma a noi non importa. Infatti, con l’arrivo del Black Friday di Amazon abbiamo tantissimi apparecchi in sottocosto che ti permettono di risparmiare adeguandoti al nuovo standard DVB-T2.

Sono tantissimi perciò abbiamo selezionato i migliori in offerta che ti elenchiamo in questo articolo. Sono tutti ottimi, devi solo scegliere qual è quello che fa di più al caso tuo. Partiamo quindi da un must che è particolarmente apprezzato da tutti gli utenti che l0 hanno utilizzato. Stiamo parlando del Decoder Leelbox H.265 tuo a soli 19,99 euro, invece di 32,99 euro.

La sua particolarità è che risulta estremamente facile da utilizzare, intuitivo da installare e potente nella ricezione dei canali. È compatibile anche con i televisori più datati perché non ha solo una porta HDMI, ma può essere collegato anche tramite una porta SCART. Il telecomando universale 2 in 1 è comodissimo per gestire tutte e due gli apparecchi.

Decoder digitale terrestre: i migliori del Black Friday di Amazon

Proseguiamo la rassegna dei migliori decoder digitale terrestre sottocosto con il Black Friday di Amazon. Ovviamente non poteva mancare il Decoder Kingbox Mini Stick tuo a soli 21,98 euro, invece di 39,99 euro. La sua particolarità è che può essere installato dietro il televisore, nascondendosi alla vista.

Per il resto ha tutte le funzionalità di un classico apparecchio con sintonizzatore TV. Riceve tutti i canali DVB-T2 in Mpeg-4, supporta la qualità video in 1080P e ha anche il telecomando 2 in 1 universale. Puoi anche registrare tutti i programmi TV in qualsiasi momento e con la pratica porta USB trasmetti al televisore video, audio e immagini.

Concludiamo con il pezzo forte, il Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 tuo a soli 23 euro, invece di 39,90 euro. Compatibile con il DVB-T2, questo dispositivo spicca per la sua struttura elegante e resistente. Inoltre, il sintonizzatore TV di cui è dotato risulta molto potente anche in condizione di segnale debole.

L’installazione è facile e veloce. Dovrai solo collegarlo all’antenna TV e al tuo televisore tramite porta HDMI. Seguendo la procedura guidata di installazione in un attimo potrai goderti tutti i canali in chiaro del digitale terrestre.

Sappi che per visualizzare i prezzi speciali del Black Friday di Amazon devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.