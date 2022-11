Black Friday Amazon: come dire no a Xiaomi, gli smartphone TOP

Xiaomi è una delle più grandi aziende di smartphone al mondo e produce alcuni degli smartphone Android più venduti. Se scegli uno dei suoi telefoni puoi stare sicuro che troverai la giusta combinazione tra prezzo e qualità.

Infatti è la marca che più ti consiglio visto che anche con un budget minimo non scendi a compromessi. Negli anni i modelli Xiaomi si sono sempre saputi distinguere e ora che sono in offerta al Black Friday 2022 di Amazon per me, non hai bisogno di avere dubbi sul da farsi.

Ricorda che per gli acquisti le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con un abbonamento Prime attivo.

Black Friday 2022, gli smartphone da acquistare sono Xiaomi

Se stai cercando un nuovo smartphone, questo potrebbe essere il momento migliore per approfittare degli sconti sul Black Friday 2022, con questi ribassi sui modelli Xiaomi non hai tempo da perdere. Anche io non mi dilungo ma ti elenco subito i migliori affari scattati a mezzanotte.

Puntiamo subito al sodo, se vuoi uno smartphone TOP di gamma e spendere comunque proprio, non perdere di Xiaomi Series 12 con tutta la sua serie. Fotocamera da paura e batteria che dura fino a sera.

Trovi in offerta tutti i modelli della serie, in particolare:

Se sei invece amante della serie Redmi Note, ho buone notizie per te: anche su questi ci sono delle offerte non indifferenti. In modo particolare trovi:

Xiaomi Redmi Note 10 Pro in vendita su Amazon a soli 199€.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro in vendita su Amazon a 279€.

Non mancano all’appello gli smartphone POCO, in questo caso ci sono modelli di tutto rispetto perfetti se vuoi dispositivi possenti e perfetti per tutti i giorni. In modo particolare trovi in offerta:

Merita una menzione finale e di onore, Xiaomi MI 11T Pro 5G che ti mette a portata di mano un display AMOLED e processore Qualcomm a prezzo stracciato. In vendita su Amazon a soli 384€.

