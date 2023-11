Black Friday 2023: tutti gli smartphone Oppo in offerta

Il Black Friday 2023 sta per regalare agli amanti della tecnologia l’opportunità di possedere uno smartphone Oppo ad un prezzo irresistibile. Quest’anno, le offerte di Oppo promettono di stupire, con sconti strabilianti su una vasta gamma di dispositivi all’avanguardia. Scopriamo insieme gli smartphone Oppo in offerta su Amazon per il Black Friday 2023.

Ecco gli smartphone Oppo scontati per il Black Friday 2023

Sperimenta l’eleganza e le prestazioni avanzate con l’OPPO Reno10 Pro in Silvery Grey. La sua AI Tripla Fotocamera da 50+32+8MP cattura ogni sfumatura, mentre il Display 6.7″ AMOLED a 120Hz offre un’esperienza visiva senza pari. Con una batteria potente da 4600mAh, RAM di 12GB (espandibile a 24GB), e uno stile irresistibile, questo smartphone si distingue in ogni dettaglio.

Il raffinato Silvery Grey dell’OPPO Reno10 aggiunge uno stile senza tempo. Con una Tripla Fotocamera AI da 64+32+8MP e un Display 6.7″ AMOLED a 120Hz, questo smartphone è progettato per catturare l’attenzione. La batteria da 5000mAh, la RAM di 8GB (espandibile fino a 16GB) e il supporto auto lo rendono un compagno affidabile per ogni giornata.

L’OPPO Find X5 in White è la quintessenza della fotografia mobile con la sua AI Tripla Fotocamera da 50+50+13MP. Goditi un’esperienza visiva straordinaria con il Display 6.55″ AMOLED a 120Hz. Con 8GB di RAM e 256GB di ROM, questo smartphone Android 12 offre prestazioni elevate. La garanzia estesa a 24+6 mesi aggiunge sicurezza alla tua scelta.

Il fascino del Starry Black dell’OPPO Find X5 Lite si unisce alla potenza della Tripla Fotocamera AI da 64+8+2MP. Con un Display 6.43″ AMOLED a 90Hz, una batteria da 4500mAh e 8GB di RAM con 256GB di ROM, questo smartphone offre prestazioni di alto livello. L’Android 12 assicura una navigazione fluida, mentre la garanzia italiana ti offre tranquillità.

L’OPPO A16 in Crystal Black è la combinazione perfetta di semplicità ed efficacia. La Tripla Fotocamera I.A. da 13+2+2MP offre scatti nitidi, mentre il Display 6.52″ a 60Hz garantisce un’esperienza visiva fluida. Con una batteria da 5000mAh e una ricarica rapida da 10W, questo smartphone è pronto a seguirti ovunque.

Innamorati del Pearl Blue dell’OPPO A16s. Con 4GB di RAM e 64GB di ROM espandibile, questo smartphone con ColorOS11.1 offre uno stile raffinato e prestazioni avanzate. La AI Triple Camera da 13+2+2MP cattura dettagli straordinari, mentre il design elegante si abbina alla potenza di un processore efficiente.

