Black Friday 2023, Tineco Floor One S7 Pro ad un PREZZO WOW su Amazon

Il Tineco Floor One S7 Pro è l’aspirapolvere cordless ideale per pavimenti duri, progettato per garantire una pulizia impeccabile e senza sforzo. Attualmente, su Amazon puoi approfittare di un incredibile sconto del 20%. Il occasione del Black Friday 2023, il prezzo è crollato da 799,00€ a soli 639,00€.

Il sistema MHCBS TM, basato su un flusso d’acqua a pressione bilanciata, assicura una pulizia profonda grazie al lavaggio continuo con acqua pulita e al riciclo efficiente dell’acqua sporca, con un flusso costante di 450 volte al minuto. Questo sistema innovativo garantisce pavimenti sempre puliti, rimuovendo macchie ostinate e peli di animali domestici.

L’utilizzo di questo aspirapolvere è estremamente pratico e senza fatica. Grazie al sistema di autopropulsione SmoothPower bidirezionale, puoi spingerlo in avanti e indietro con facilità, rilevando automaticamente il movimento delle ruote posteriori.

Con un’autonomia fino a 40 minuti, il Floor One S7 Pro regola costantemente l’acqua pulita e sporca, insieme all’alimentazione della batteria, grazie al sistema Tineco iLoop. Questo significa meno ricariche, meno svuotamenti e meno interruzioni durante la pulizia.

La capacità di pulire i bordi su entrambi i lati consente di raggiungere gli angoli difficili e le aree vicine alle battiscopa, garantendo che nessuna zona venga trascurata durante la pulizia della casa.

Con uno schermo LCD da 3,6″, dotato di un assistente Tineco, il processo di pulizia diventa ancora più intuitivo e semplice da regolare. Dal rapido avvio allo stato di lavoro in tempo reale, questo schermo fornisce tutte le informazioni necessarie per una pulizia efficiente. Approfitta di questa offerta e rendi la tua pulizia domestica più semplice ed efficace con il Tineco Floor One S7 Pro!

