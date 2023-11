Black Friday 2023, SteelSeries Apex 3 in offerta: il prezzo crolla a meno di 50€

Approfitta dell’offerta del Black Friday su Amazon per la tastiera da gaming SteelSeries Apex 3, ora disponibile al prezzo scontato del 38%, a soli 49,99€ invece di 79,99€.

La tastiera, progettata per il gaming, offre un’eccellente esperienza utente con illuminazione RGB a 10 zone, che puoi personalizzare con brillanti effetti arcobaleno. Il design resistente all’acqua con grado di protezione IP32 protegge la tastiera da danni accidentali causati da versamenti di liquidi.

Gli switch ultra-silenziosi garantiscono prestazioni eccezionali per oltre 20 milioni di pressioni, offrendo una tastiera silenziosa e reattiva. Il poggiapolsi magnetico di alta qualità fornisce comfort durante le sessioni di gioco più lunghe, supportando tutto il palmo della mano.

La tastiera include comandi multimediali dedicati, come un rullo metallico cliccabile e tasti per regolare il volume e le impostazioni al volo. Queste caratteristiche offrono un controllo immediato sulla tua esperienza di gioco, consentendoti di modificare l’illuminazione, tornare indietro, saltare, mettere in pausa e altro ancora con un semplice tocco di un tasto.

Approfitta di questa occasione durante il Black Friday per migliorare la tua esperienza di gioco con la SteelSeries Apex 3 a un prezzo vantaggioso. La tastiera è in disponibilità immediata: con Prime, se la ordini subito la riceverai a casa lunedì 20 novembre!

