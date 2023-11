Black Friday 2023: Samsung Galaxy A33 in SOTTOCOSTO

Corri subito su Amazon e approfitta della settimana del Black Friday 2023! Grandissime occasioni ti stanno già aspettando dalla mezzanotte di oggi. Una delle offerte più speciali riguarda il Samsung Galaxy A33 che acquisti a soli 206 euro, invece di 389,90 euro. Un ottimo risparmio visto che salvi dal tuo portafoglio quasi 184 euro! Sbrigati però perché le scorte si stanno esaurendo velocemente. E se sei cliente Prime hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagarlo a rate Tasso Zero.

Samsung Galaxy A33: un signor smartphone

Con il Samsung Galaxy A33 6GB + 128GB fai veramente tutto. Pratico e leggero, lo porti sempre con te in tasca o nella borsa senza fatica. Al tatto è piacevole e non scivola grazie alle sue linee moderne che danno stabilità alla presa. Dual SIM, è perfetto per chi ha due numeri di telefono e non ha voglia di gestirli su due telefoni differenti. Il processore Octa-core rende tutto decisamente prestante e stabile. La batteria da 5000 mAh garantisce un’ottima autonomia.

Acquistalo subito risparmiando quasi 184 euro. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.