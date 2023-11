Black Friday 2023: le smart TV Hisense in offerta

In occasione del Black Friday su Amazon è arrivato il momento di mettere mano al portafogli per scoprire quali sono le migliori offerte per acquistare una smart TV Hisense. Il brand è assolutamente uno tra i migliori sul panorama internazionale, con un’ampia gamma di televisioni adatte a tutte le tasche.

Per facilitarti la scelta della tua nuova smart TV e non confonderti le idee con troppa scelta, abbiamo selezionato cinque modelli che noi riteniamo più che adatti a soddisfare le tue personali esigenze.

Le smart TV di Hisense da acquistare nelle offerte di Amazon per il Black Friday

Inoltre, abbiamo organizzato i vari modelli in ordine di prezzo crescente (dal più economico al più costoso) così da individuare fin da subito su che fascia di prezzo posizionarti.

Hisense HD 32″ a 179€ (in precedenza a 229€).

Apriamo la selezione con un modello di smart TV parecchio economico, con uno sconto del 21%, che ruota attorno a un pannello da 32”; è la televisione ideale da montare in cucina oppure in una stanza che non sia il salone.

Hisense UHD 4K 43″ a 279€ (in precedenza a 349€).

Nonostante il prezzo molto economico e di poco superiore a quello del primissimo modello in lista, questa smart TV monta un buon pannello da 43” a risoluzione Ultra HD 4K e costa il 20% in meno.

Hisense QLED 4K 43″ a 319€ (in precedenza a 469€).

Appena sopra la soglia dei 300€ troviamo un ottimo televisore smart con pannello QLED – davvero una bella sorpresa a questo prezzo – a risoluzione 4K con HDR e Dolby Vision per una buona resa cromatica; oggi lo puoi acquistare al 32% in meno.

Hisense QLED Ultra HD 4K 58″ a 459€ (in precedenza a 719€).

Spingendoci sui 58” di diagonale troviamo una buona smart TV con pannello QLED Ultra HD a risoluzione 4K; è perfettamente compatibile con Amazon Alexa/Google Assistant e supporta anche la tecnologia di potenziamento audio Dolby Atmos.

Hisense QLED 4K Quantum Dot 75″ a 849€ (in precedenza a 999€).

Se per te non è assolutamente un problema spingerti verso questa fascia di prezzo, il modello in questione è pronto per regalarti emozioni di altissimo livello. Parliamo di una smart TV con tecnologia Quantum Dot per immagini, colori e dettagli sempre eccellenti, HDR Dolby Vision, Dolby Atmos e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.