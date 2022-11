Black Friday 2022: le soundbar più economiche su Amazon

Non sei l’unico ad avere aspettato il Black Friday di Amazon per decidere finalmente di acquistare una nuova soundbar per ascoltare al massimo della qualità i tuoi brani preferiti, ma puoi essere uno tra i pochi a scoprire quali sono le vere occasioni che ti permettono di risparmiare un bel po’. In questo articolo ti diamo la possibilità di scegliere tra le cinque più apprezzate a popolari soundbar attualmente in sconto su Amazon, tutte accomunate da una buona qualità audio e via via anche al design.

Se il tuo scopo è quello di mettere le mani sul sistema audio con il miglior rapporto qualità/prezzo puoi già ritenerti soddisfatto con i primi tre modelli qui sotto proposti ma, se il tuo risultato finale è quello di rivivere l’emozione dei più bei concerti a cui sei stato, allora il nostro consiglio e di spingerti un po’ oltre e quindi verso gli ultimi due modelli.

LG SP2

Impossibile non prendere in considerazione la soundbar LG SP2, un sistema audio 2.1 da 100 W considerato come il più equilibrato in questa fascia di prezzo. Dotato di un potente subwoofer integrato che sa darti belle soddisfazioni, la soundbar del colosso sudcoreano vede la presenza della tecnologia Dolby Digital ma soprattutto dell’AI Sound Pro che ottimizza automaticamente il suono in base al contenuto audio in riproduzione.

Puoi acquistare la soundbar LG SP2 in offerta su Amazon ad appena 78 euro.

Samsung HW-B430/ZF

Salendo leggermente di prezzo la sounbar Samsung da 270W è quella che viene spesso definita come la migliore dal punto di vista qualità/prezzo. La soluzione 2.1 di Samsung vede la presenza di un subwoofer per bassi profondi e carichi in ogni momento, una perfetta equalizzazione e un effetto surround che ti fa sentire al centro dell’azione. Completano il tutto funzionalità per niente male come la modalità notte per guardare film senza disturbare chi dorme, la modalità gioco che crea un’esperienza di gaming adrenalica e anche un design ideale per ogni arredamento.

Puoi acquistare la soundbar Samsung in offerta su Amazon ad appena 109 euro.

Bose Solo 5

Bose è da sempre sinonimo di grandissima qualità in ambito audio e lo stesso si può dire per il modello Bose Solo 5. Stiamo parlando di una soundbar che riesce a trasformare l’audio della tua smart TV (e non solo) dandoti l’impressione di avere un vero sistema surround in salotto, oppure puoi attivare il modulo Bluetooth per collegare il tuo smartphone e ascoltare tutta la musica che vuoi. Progettato per un sound ricco e profondo, la soundbar è accoppiata a un telecomado per gestire facilmente tutte le funzioni.

Puoi acquistare la soundbar Bose in offerta su Amazon ad appena 161 euro.

Samsung HW-B650/ZF

Se sei alla ricerca di una soundbar con un sound da far tremare i muri di casa (e anche quelli del vicino), allora il modello Samsung HW-B650/ZF è il modello che devi assolutamente acquistare. Con un sound potentissimo da ben 430 W, il modello realizzato dal colosso sudcoreano è bello, raffinato e ti sbalordisce con un sound 3D uniforme e sempre super ottimizzato. Ideale per guardare ogni genere di film o per ascoltare tutta la musica che vuoi, la soundbar Samsung dispone anche della funzionalità Bass Boost per spingere al massimo i bassi e trasformare casa in una discoteca.

Puoi acquistare la soundbar di Samsung in offerta su Amazon in occasione del Black Friday ad appena 179 euro.

Sony HT-G700

Se non temi superare la soglia dei 200 euro perché vuoi sempre il massimo quando guardi un film o ascolti il tuo gruppo preferito, la soundbar Sony HT-G700 ha tutto ciò di cui hai bisogno. Non solo è realizzata con un design spaziale, ma è l’unico sistema 3.1 da 400 W in grado di elevare l’audio a un livello paragonabile a un sistema 7.1.2. Ogni minimo dettaglio è innalzato a un livello che ti lascerà senza parole durante la visione di un film o l’ascolto di una nuova hit, il tutto mentre il potente subwoofer wireless ricrea un sublime effetto surround.

Puoi acquistare la soundbar di Sony in offerta su Amazon in occasione del Black Friday ad appena 224 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.