Black Friday 2022: kit mouse e tastiera wireless in sconto

Abbiamo accuratamente selezionato per te i migliori 4 kit di tastiera e mouse wireless che ora puoi trovare in super sconto grazie al Black Friday. Come potrai notare ognuno di questi kit ha caratteristiche diverse così che potrai scegliere quello che più si adatta a te. L’unica cosa, ricorda che questi prezzi potranno cambiare da un momento all’altro, per cui, se vedi qualcosa che ti interessa, acquistalo subito.

Black Friday 2022: i migliori 4 kit mouse e tastiera wireless

I primi nella lista sono questa tastiera e mouse wireless QCen. Nonostante non siano di una marca conosciuta detengono il prezzo migliore. Inoltre sono due dispositivi super compatti e leggerissimi. Perfetti se hai bisogno di qualcosa da portare sempre con te. Mettili nel tuo carrello a soli 17,59 euro, invece che 24,99 euro.

Come secondo abbiamo il kit tastiera e mouse wireless di Trust. Anche in questo caso siamo di fronte a un prezzo decisamente basso. La tastiera è resistente all’acqua, i tasti sono silenziosi e ha un pratico tastierino numerico. Il mouse è compatto e leggero. Puoi averli a soli 19,99 euro, anziché 24,99 euro.

Quindi abbiamo selezionato il kit che secondo noi ha il miglior rapporto qualità prezzo. Ovvero tastiera e mouse HP. Sono entrambi molto leggeri e compatti. Digitazione fluida e scorrimento veloce. Acquistali su Amazon a soli 20,99 euro, invece che 44,99 euro.

Per ultimo ci siamo sentiti di alzare un po’ il tiro e virare su questa bellissima combo Logitech MK710. Siamo decisamente su un altro livello. Tastiera ergonomica con tasti ben distanziati e precisi, con poggia polsi imbottito già integrato. Mouse eccezionale, ergonomico e con un puntatore super preciso. Mettili nel tuo carrello a soli 69,99 euro, anziché 99,99 euro.

Siamo quindi giunti alla fine della nostra selezione. Ti vogliamo ricordare come ultima cosa che grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita e veloce in tutto il territorio nazionale. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

