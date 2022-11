Black Friday 2022: i tablet in super offerta da non farsi sfuggire su Amazon

Al Black Friday 2022 di Amazon i tablet stanno andando a ruba. Fatti dire che se hai atteso questo momento per portare a casa un affare hai fatto proprio bene. Sai, per avere il massimo non devi spendere per forza tanti soldi e i modelli che ti sto per proporre ne sono la chiara dimostrazione.

Senza indugiare in chiacchiere, ti spiego perché e quali dovresti acquistare, dopodiché sei libero di trarre le tue conclusioni. Ma se mi posso permettere? Fai in fretta perché le offerte sono veramente tanto convenienti.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Black Friday 2022: i tablet da non sottovalutare

Tra i tanti tablet che ti sto per presentare, ti dirò: molti non sono i soliti che si trovano in negozio. Tuttavia qualcuno li potrebbe appellare con qualche nomignolo dispregiativo, ma se leggi le schede tecniche e le recensioni degli utenti puoi capire che sono prodotti di tutto rispetto.

In apertura non può proprio mancare lui, Samsung Galaxy Tab A7 Lite, con un bel display da 8 pollici che puoi portare letteralmente dove vuoi. Monta Android 11 quindi da utilizzare è semplicissimo. In vendita su Amazon a soli 103€ con uno sconto del 39%.

C’è poi Teclast M40 PRO, un signor tablet che ti stupisce con la sua risoluzione avanzata. Memoria espandibile e tutte le tecnologie di cui sei in cerca tra cui il supporto alla rete 4G LTE grazie alla possibilità di inserire fino a due SIM al suo interno. In vendita su Amazon a soli 151€ con un ribasso del 24%.

Se vuoi puntare a qualcosa di più costoso, non ti preoccupare perché anche il nuovissimo Samsung Galaxy Tab S8 è in promozione. Con un ribasso di circa 200 euro ti porti a casa un gioiello con S Pen. In vendita su Amazon a soli 600€ con un ribasso del 25%.

Non manca all’appello neanche Lenovo Tab M10 FHD che come ti suggerisce il nome, ti regala una risoluzione extra per goderti streaming e applicazioni. Batteria che dura tanto e Android come sistema operativo. In vendita su Amazon a soli 149€ con un ribasso del 18%.

Non ti trovi bene con Android e vorresti puntare a un sistema operativo come Windows? Ecco Microsoft Surface Go 3 che ti torna utile. Il più piccolo della casa quanto scattante. In vendita su Amazon a soli 399€ con uno sconto del 11%.

E per finire, non poteva mancare Blackview Tab 13. Uscito da pochissimo sul mercato è un tablet dal display Full HD+ che ti stupisce con le sue velocità. Batteria che dura una vita e supporto al 4G. In vendita su Amazon a soli 179€ con uno sconto del 18%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.