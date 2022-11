Black Friday 2022: 5 Smart TV da non lasciarti sfuggire su Amazon

Il Black Friday di Amazon entra nelle ore di finali e noi siamo qui a segnalarti alcune tra le migliori offerte per quanto riguarda la scelta delle smart TV. Abbiamo preso in considerazione i migliori brand del settore e i cinque modelli elencati qui in basso rispondono alle esigenze di una grande fetta di utenti: ci sono smart TV per chi punta tutto al risparmio; smart TV per chi preferisce un po’ più di qualità e non teme pagarla e poi invece smart TV di fascia alta.

Il nostro consiglio è di acquistare immediatamente la smart TV che meglio risponde alle tue personali esigenze, a maggior ragione in queste ore in cui gli altissimi volumi di vendita potrebbero ridurre in pochissimo tempo le scorte a disposizione. Indipendentemente dal modello scelto, la merce ti arriverà a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

Hisense 32″ LED

Il primo modello che ti consigliamo di prendere in considerazione è questa smart TV Hisense da 32″ con display a risoluzione HD. Si tratta di una soluzione ideale ad esempio da avere sempre a disposizione in cucina oppure in una stanza “secondaria”. Oltre a montare un sistema audio chiaro e potente da 12 W, la smart TV è anche compatibile con Alexa e ti permette di accedere alle migliori piattaforme di streaming sul web.

Puoi acquistare la smart TV Hisense a questo link di Amazon a 159 euro.

LG 32″ Full HD HDR

Salendo leggermente di prezzo e puntando quindi a una soluzione con un pannello con una risoluzione maggiore, la smart TV LG da 32 pollici a risoluzione Full HD gode anche del pieno supporto alla tecnologia HDR per neri profondi e colori sempre brillanti. Anche qui troviamo il pieno supporto ad Alexa, Google Assistant e anche alla piattaforma di gaming GeForce NOW.

Puoi acquistare la smart TV LG da 32 pollici in offerta su Amazon a 224 euro.

Samsung 43″ UHD 4K

Con la smart TV Samsung da 43″ UHD 4K iniziamo a prendere in considerazione modelli con una particolare attenzione alla qualità delle immagini. Nello specifico, il modello realizzato dal colosso sudcoreano ti mette a disposizione il meglio della tecnologia Crystal HD per dettagli strabilianti in ogni momento. Anch’essa compatibile con Alexa, la smart TV di Samsung pone particolare attenzione anche verso il sound grazie a una tecnologia che regola automaticamente il suono in base a ciò che viene mostrato.

Puoi acquistare la smart TV Samsung da 43″ in offerta su Amazon a 359 euro.

Samsung 50″ UHD 4K QLED

Proseguendo lungo il solco delle smart TV con una particolare attenzione alla qualità delle immagini, il modello da 50″ UHD 4K di Samsung vede la presenza di un incredibile pannello con tecnologia QLED. Non solo ti sbalordirà con una buonissima calibrazione dei colori, ma ti lascerà senza parole con le sue immagini sempre ad altissima risoluzione. Compatibile con Google Assistant e Alexa, il modello in questione integra l’ultima versione del Quantum Dot per un miliardo di sfumatore di colore.

Puoi acquistare la smart TV Samsung da 50″ in offerta su Amazon a 609 euro.

LG 55″ UHD 4K OLED

Chiudiamo la nostra personale selezione sulle smart TV da non farsi assolutamente scappare durante il Black Friday con il modello LG UHD 4K OLED da 55″. Si tratta di una televisione apprezzata in lungo e largo per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, a maggior ragione adesso che può essere tua con uno sconto del 31%. Con questo modello ti puoi aspettare immagini e sound sempre al top con Dolby Vision e Dolby Atmos, ma ci sono anche Alexa e Google Assistant e la modalità Filmmaker Mode per sentirti sempre al centro dell’azione.

Puoi acquistare la smart TV LG da 55″ in offerta su Amazon a 899 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.