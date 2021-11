Black Friday 2021: Xiaomi 11T 5G cala a picco a 370€, pura FOLLIA

Al Black Friday 2021, un top di gamma come Xiaomi 11T 5G lo porti a casa a prezzo assurdo. Grazie alle nuove promozioni di Gshopper, puoi avere l'edizione 8/128GB a 370€ e quella 8/256GB a 399€ appena. Come se non bastasse, godi anche di spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo. Un autentico affare, semplicissimo da fare: metti nel carrello la versione che preferisci e – prima di completare l'ordine – applica il codice “02F86AC940”. Scorte in rapido esaurimento, offerte a tempo.

Black Friday 2021: Xiaomi 11T 5G non potrebbe costare meno

Un vero e proprio top di gamma con carattere, lo si capisce dal primo sguardo al design. Sul posteriore, il comparto fotografico domina indiscusso: 3 sensori, con il principale da ben 108MP. A lui ne è affiancato uno con funzione di telemacro 2X e uno unltragrandangolare.

Sul frontale, il display colpisce subito. Un ampio pannello AMOLED da 6,67″ con risoluzione FHD+ e super fluidità, garantita dal refresh rate di 120Hz. Il suo cuore pulsante è alla base delle performance eccezionali. Si tratta del processore MediaTek Dimensity 1200 Ultra a cui si affiancano 8GB di RAM e 128/256GB di spazio di archiviazione.

Naturalmente, da ottimo top di gamma Android, è perfetto per tutto: attività quotidiane, gaming, fotografie, visione di film e non solo. Un sacco di cose, che puoi fare senza preoccuparti minimamente dell'autonomia energetica: la super batteria da 5000 mAh ti consentirà di superare senza alcun problema la singola giornata di utilizzo.

Insomma, Xiaomi 11T 5G a questo prezzo è un vero e proprio regalo, possibile solo grazie agli sconti del Black Friday 2021 di Gshopper. Metti il device nel carrello (avendo cura di scegliere il taglio di memoria) e – prima di completare l'ordine – applica il codice “02F86AC940”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite da magazzino europeo. Offerta a tempo limitato, sii veloce: la tua ricerca di un top di gamma recente economico non avrebbe potuto dare frutti migliori.