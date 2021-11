Black Friday 2021, Xiaomi 11 Lite 5G NE in SUPER SCONTO (-100 euro)!

Siamo ormai nel vivo delle straordinarie offerte disponibili con il Black Friday 2021! Xiaomi 11 Lite 5G NE è uno smartphone Android che, al prezzo promozionale a cui viene proposto oggi, porta con sé caratteristiche tecniche difficilmente riscontrabili in questa fascia di mercato.

Non perdere l'occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 25%, pagherai appena 299,90 euro con un risparmio di ben 100 euro.

Xiaomi 11 Lite 5G NE al minimo storico durante il Black Friday 2021

Xiaomi 11 Lite 5G NE monta un display AMOLED piatto da 6,55 pollici, con supporto per il Dolby Vision ed una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Ottime performance grazie al contributo del processore Qualcomm Snapdragon 778G, assistito da 128GB di storage d'archiviazione e 6GB di memoria RAM. Scatti fotografici degni di nota grazie al modulo posteriore della tripla fotocamera da 64MP + 8MP + 5MP. Nessun problema di autonomia, per effetto della batteria con capacità di 4250mAh e supporto per la ricarica rapida da 33W. Non mancano, ovviamente, le prestazioni stellari della connettività 5G.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello il tuo Xiaomi 11 Lite 5G NE: oltre ad un notevole risparmio di spesa grazie al Black Friday 2021 su Amazon, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.