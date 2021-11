Black Friday 2021, su Amazon è FOLLIA: 5 device a meno di 10€

Il Black Friday 2021 ci sarà solo fra qualche settimana, anche su Amazon. Intanto però puoi approfittare oggi di offerte che farebbero impallidire qualsiasi altra promozione. Con le occasioni che ho scovato, porti a casa interessanti dispositivi di tecnologia a meno di 10€, quasi tutti con spedizioni assolutamente gratis.

Black Friday 2021: su Amazon risparmi in anticipo

Una carrellata di dispositivi, tutti tech, che porti a casa a meno di 10€, godendo su quasi tutti anche di spedizioni assolutamente gratuite.

Il primo è uno smartwatch, completo sotto ogni punto di vista, seppur si tratta di un modello entry level. Notifiche, sport, salute, ottima autonomia energetica e personalizzazione: metti tutto al polso a 7€ circa appena. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “AY8K869M”.

Il secondo gioiellino è un bellissimo speaker audio Bluetooth. Un design industrial, sottolineato e impreziosito da particolarissimi pulsanti di azione rapida e da un laccetto per il trasporto. Perfetto da portare in giro, lo prendi a 6€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “XLI5TVEX”. Spedizioni assolutamente gratis.

Il terzo dispositivo è un paio di auricolari true wireless con design in ear. Perfetti per sport e uso quotidiano, puoi contare su una custodia di ricarica che ne amplifica l'autonomia energetica e protegge il wearable mentre non lo usi. Il prezzo? Ridicolo: li prendi a 7€ circa. Mettili subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “FIBEWBNX”. Spedito gratis.

Il quarto prodotto è un utilissimo mouse senza fili verticale. L'ideale per chi lavora molto al PC e – naturalmente – ha necessità di proteggere polso e mani, che potrebbero danneggiarsi con l'utilizzo costante di un mouse non ergonomico come questo. Lo prendi a 8€ circa appena e godi di spedizioni super economiche (2€).

Per finire, un ottimo smartband – completo sotto ogni punto di vista – perfetto per tenere traccia dei tuoi allenamenti e non solo. Notifiche, avvisi, promemoria, salute e non solo: questo gioiellino lo prendi a 6€ circa appena. Come? Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “7KOU6DHI”. Spedito gratis.

Visto? Su Amazon, il Black Friday 2021 puoi già assaggiarlo. Approfitta adesso di queste super promozioni e scegli il tuo gadget tech preferito a meno di 10€.