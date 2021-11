Black Friday 2021: OFFERTONA per Microsoft Surface Laptop Go (-28%)

Continuano le eccezionali offerte del Black Friday 2021! Microsoft Surface Laptop Go viene proposto oggi ad un prezzo che, in virtù delle caratteristiche tecniche del dispositivo, non può certo lasciarti indifferente.

Approfitta della promozione: acquistalo ora su Amazon e, con uno sconto folle del 28%, pagherai circa 588 euro con un risparmio di oltre 230 euro.

Microsoft Surface Laptop Go al prezzo più conveniente in assoluto durante il Black Friday 2021

L'apparecchio vanta uno schermo touch PixelSense con diagonale da 12,45 pollici, risoluzione pari a 1536 x 1024 pixel ed aspect ratio di 3:2, che offre lo spazio ideale per lavorare con i tuoi documenti. Tastiera comoda e silenziosa, dotata di un trackpad ampio e preciso.

Il processore ‎Intel Core i5 è assistito da 128GB di storage d'archiviazione ed 8GB di memoria RAM. Nessun problema di autonomia: la batteria presente a bordo garantisce una durata fino a 13 ore in condizioni di normale utilizzo. Non manca chiaramente il sistema operativo Windows 10 Home.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello il tuo Microsoft Surface Laptop Go: oltre ad un considerevole risparmio di spesa grazie al Black Friday 2021 su Amazon, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.