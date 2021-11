Black Friday 2021 ESPLOSO su Amazon: sfizi tech a meno di 10€

Il Black Friday 2021 non inizierà prima di un bel po’ di giorni, ma su Amazon è esploso in anticipo con una serie di occasioni tech che puoi toglierti a prezzo bassissimo. I prodotti che ho selezionato, ad esempio, li prendi tutti a meno di 10€: scegli il tuo preferito e godi anche di spedizioni assolutamente gratuite. Sii veloce però: i codici che ti segnalerò sono attivabili in modo limitato.

Black Friday 2021 su Amazon: gadget tech a meno di 10€

Quelli che sto per mostrarti sono tutti gadget tech, che prendi a prezzo bassissimo. Sfizi, funzionanti naturalmente, ma base di gamma. Si tratta di occasioni interessanti, ma tieni comunque presente che l’investimento è irrisorio, pertanto si tratta di prodotti base. Ad ogni modo, resterai stupito nel vedere cosa si può comprare con pochissimi euro!

Il primo è uno smartband, perfetto per l’uso quotidiano. Ha tutto il necessario: funzionalità da activity tracker, misurazione del battito cardiaco e di altri parametri dedicati alla salute e – ovviamente – gestione dal polso delle notifiche ricevute sullo smartphone. Un ampio display a colori, buona autonomia energetica, e un prezzo assurdo adesso: solo 7€ circa appena. Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “UIBSMAVI”.

Il secondo dispositivo è un oggetto particolare, un “tuttofare” per smartphone. Essenzialmente, lo colleghi in Bluetooth al tuo device e lui farà da trovatutto (da attaccare magari alle chiavi) e da telecomando per scattare a foto a distanza (l’ideale per un selfie di gruppo o in solitaria). Bello e particolare, questo sfizio puoi togliertelo a 4€ circa appena: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “5CP6T3HF”.

Il terzo dispositivo è un utilissimo caricabatterie wireless per smartphone e wearable. Che si tratti di ricaricare gli auricolari o altri device, potrai farlo senza il vincolo dei cavi. Pratico e dotato di tre sistemi di protezione, è l’ideale da tenere sulla scrivania per avere sempre lo smartphone carico. Lo porti a casa a meno di 5€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “QUPB7CIF”.

Il quarto gadget è un paio di auricolari true wireless con design in ear. Pratici da usare durante l’attività sportiva, puoi tenerli alle orecchie anche solo per ascoltare musica o parlare al telefono. Dotati di controlli touch sulle cuffiette e case di ricarica, a 6€ circa appena sono un vero e proprio affare: mettili nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “OA7MHFTF”.

Per chiudere in bellezza, un simpatico sistema di stampa 3D a penna. Super divertente e sicuro, è l’ideale per dare sfogo alla fantasia ed è perfettamente adatto sia per l’uso da parte degli adulti che dai bambini. In un attimo, inserisci del comune filamento per stampanti 3D (PLA) e dai vita ai tuoi disegni: puoi creare dei veri e propri oggetti, magari seguendo qualche tutorial su Internet. Un dispositivo che è anche un’ottima idea regalo e che ora prendi a 7€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “EW3CE3AD”.

Visto? Non serve aspettare il Black Friday 2021 per togliersi degli sfizi tech da Amazon, spendendo pochissimo! Scegli il tuo gadget preferito e completa rapidamente l’ordine, godendo di spedizioni assolutamente gratuite.