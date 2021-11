Black Friday 2021 ESPLOSO su Amazon: gadget tech a meno di 10€

Con l'anticipo del Black Friday 2021 su Amazon, c'è la corsa alle offerte migliori. Lo sai che molte chicche restano nascoste? Esattamente come quelle che ho scovato e che ti permettono di portare a casa un sacco di gadget tech a meno di 10€. Dai un'occhiata a questa selezione.

Black Friday 2021 su Amazon: tecnologia a meno di 10€

Non prodotti top di gamma, sarebbe folli pensarlo. Tuttavia, ognuna delle chicche che ho selezionato ti permette di toglierti uno sfizio tech a prezzo bassissimo. Fai un affare senza alleggerire il portafogli. Come se non bastasse, le spedizioni sono gratuite su qualsiasi prodotto tu scelga.

Smartband a 7,99€

Uno smartband perfetto per l'utilizzo quotidiano. Sull'ampio display a colori puoi leggere agevolmente le notifiche ricevute sullo smartphone al quale l'hai collegato in Bluetooth. Non manca un cuore dedicato all'attività sportiva e attenzione alla salute con funzioni dedicate (come il monitoraggio del battito cardiaco). Super leggero, è anche dotato di ottima autonomia energetica.

Lo porti a casa a 7,99€. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “UIBSMAVI”.

Dispositivo multiuso da smartphone a 4,99€

Un localizzatore per i tuoi oggetti, ma anche un telecomando per scattare foto (e fare video) senza toccare il tuo device. Questo dispositivo multiuso per smartphone è una chicca tech molto bella, oltre che particolare e utile. Funziona attraverso connessione Bluetooth e specifica applicazione.

Lo porti a casa a 4,99€. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “5CP6T3HF”.

Treppiede per smartphone a 9,99€

Il treppiede compatto che ti serve per fare video e foto senza dover reggere lo smartphone. Super compatto da portare in giro, è anche dotato di un telecomando che puoi staccare e ti permette di scattare foto a distanza, grazie alla connettività Bluetooth. Un vero sfizio tech economicissimo adesso.

Lo porti a casa a 9,99€. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “S699IWKH”.

Auricolari TWS a 6,99€

Un paio di auricolari TWS per ascoltare musica o parlare al telefono durante le attività quotidiane oppure mentre fai sport. Grazie al design in ear – e al piccolo archetto di sostegno – restano ben saldi alle orecchie e non rischi di perderli. Non manca una pratica custodia che – oltre proteggerli – li ricarica anche mentre non sono in uso.

Lo porti a casa a 6,99€. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “OA7MHFTF”.

Videocamera microscopica di sorveglianza a 8,38€

Questa compattissima videocamera, dotata di batteria integrata, è perfetta per fare qualche ripresa in giro, ma dà il meglio di sé se nascosta in casa. Nessuno noterà che c'è, alcun intruso potrà trovarla. Lei però ha un sensore che performa benissimo anche al buio e non manca la rilevazione dei movimenti.

Lo porti a casa a 8,38€ appena con supporto in omaggio.

Visto quante chicche tech nascoste a meno di 10€? Non le trovi in vetrina su Amazon, eppure ti permettono di fare affari che altrimenti rimarrebbero nascosti anche al Black Friday 2021.