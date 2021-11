Black Friday 2021, DELIRIO su Amazon: gadget tech a meno di 5€

Il Black Friday 2021 non è ancora partito su Amazon, ma con le occasioni che ho scovato sembra quasi di si. Non solo tante offerte quotidiane interessanti, scavando un po' possibile trovare gadget tech a meno di 5€, che mai penseresti di poter prendere. Ne ho selezionati alcuni, dai un'occhiata e scegli il tuo preferito!

Black Friday 2021: sfizi tech economici su Amazon

Quella che sto per mostrarti una bella carrellata di veri e proprio sfizi tecnologici, che puoi toglierti senza pensarci su troppo: costano tutti meno di 5€. Proprio perché super economici, naturalmente non dovrai aspettarti device top di gamma. Tuttavia, si tratta di prodotti funzionanti, sfiziosi e utili.

Il primo forse non l'hai mai visto: è un anello smart. Al suo interno c'è un chip NFC che puoi configurare come preferisci per compiere una serie di azioni. Ad esempio, sfiorando un dispositivo compatibile puoi inviare informazioni, biglietti da visita, far aprire siti Web, sbloccare applicazioni e non solo. Libero sfogo alla fantasia. Lo prendi a 4,99€ appena con spedizioni gratis.

Il secondo prodotto è uno strumento multiuso per smartphone. Lo colleghi in Bluetooth e poi hai a disposizione una serie di possibilità: preferisci usarlo come telecomando per scattare foto a distanza? (utilissimo in caso di selfie) oppure come localizzatore di oggetti persi? Può fare anche quello, basterà attaccarlo a quello che non vuoi perdere (come le chiavi, ad esempio). Puoi portare a casa questo gioiellino a meno di 5€: basta metterlo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “5CP6T3HF”. Spedizioni gratis.

Il terzo dispositivo non è proprio strettamente tecnologico, ma è un gadget nerd tenerissimo. Questo robot lo piazzi in auto (ha un supporto apposito) e funziona come deodorante ricaricabile. Super bello e di design, è un prodotto di effetto sicuro e puoi ricaricarlo quante volte vuoi, usando una spugnetta e il tuo olio essenziale preferito. Portalo a casa a 2,99€ con spedizioni di 1,99€.

Il quarto dispositivo è un praticissimo caricatore USB multiplo: una sola presa, ben 4 ingressi per ricaricare contemporaneamente più dispositivi. Super compatto, e con diversi sistemi di sicurezza, puoi portare a casa questa multipresa a 2,60€ con spedizioni di 1,90€.

Per finire, un bel sistema di ricarica senza fili. Una piastra di design, perfetta da tenere sulla scrivania per dare un po' di carica – quando serve – a smartphone e wearable. Super bella esteticamente, e pratica da usare, la prendi a 4,99€ con spedizioni assolutamente gratis. Mettila nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “QUPB7CIF”.

Visto? Il Black Friday 2021 non sarà ancora partito ufficialmente su Amazon, ma le occasioni di certo non mancano. Scegli la tua preferita a meno di 5€.