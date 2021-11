Black Friday 2021, Cuffie Soundcore a PREZZO IMBATTIBILE (-24€)!

Proseguiamo con le imperdibili offerte del Black Friday 2021! Le strabilianti cuffie Bluetooth Soundcore Anker Life Q30, per un tempo limitato, potranno essere tue ad un prezzo mai visto.

Cogli al volo questa opportunità: effettua l'acquisto su Amazon e, con un incredibile sconto del 30%, pagherai appena 55,99 euro con un risparmio di ben 24 euro.

Cuffie Bluetooth Soundcore Anker Life Q30 al prezzo più basso di sempre con il Black Friday 2021

Eccellente qualità d'ascolto grazie all'implementazione dei driver da 40 mm e per merito dei diaframmi in seta altamente flessibili, in grado di riprodurre bassi corposi e acuti nitidi con estensione fino a 40 kHz.

L'avanzata tecnologia di cancellazione del rumore delle Anker Life Q30 prevende la presenza di doppi microfoni in grado di filtrare fino al 95% dei suoni ambientali a bassa frequenza: nulla potrà distrarti da ciò che ascolti. Le cuffie wireless Soundcore non ti lasceranno mai solo: fino a 40 ore di ascolto mantenendo attiva la rimozione dei disturbi ambientali; la modalità standard fa crescere il tempo di riproduzione fino a 60 ore. Una ricarica di appena 5 minuti sarà sufficiente per goderti altre 4 ore di utilizzo.

Affrettati prima che la promozione termini, metti nel carrello le tue cuffie Bluetooth Soundcore Anker Life Q30: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa grazie al Black Friday 2021 su Amazon, le riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.