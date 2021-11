Black Friday 2021, cuffie Bluetooth August in SUPER SCONTO (-7,50€)!

Entriamo nel vivo delle straordinarie offerte disponibili con il Black Friday 2021! Le cuffie Bluetooth August EP650, al prezzo con cui te le proponiamo oggi, rappresentano una delle migliori alternative di scelta in virtù di un suono ricco ed appagante.

Non perdere questa ghiotta occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 15%, pagherai appena 42,45 euro.

Cuffie Bluetooth August EP650 al minimo storico durante il Black Friday 2021

Il dispositivo incorpora il driver units 50mm per fornire una qualità audio di alto livello da qualsiasi sorgente, con bassi corposi e suoni alti cristallini.

I pratici tasti di controllo permetteranno di interagire in modo efficiente con le tracce audio in ascolto e con le telefonate in arrivo o in uscita, consentendo anche una rapida regolazione del volume. Queste performanti cuffie Bluetooth potranno essere connesse simultaneamente a 2 dispositivi, garantendo un'autonomia in riproduzione che supera le 15 ore. Con gli apparecchi privi di connettività Bluetooth è comunque possibile l'utilizzo grazie all'ingresso da 3,5mm.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello le tue cuffie Bluetooth August EP650: oltre ad un notevole risparmio di spesa grazie al Black Friday 2021 su Amazon, le riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.