Black Friday 2021, Amazon: Xiaomi Redmi 9C a 69€ con un TRUCCO

Combinando lo sconto per il Black Friday 2021 anticipato su Amazon e un piccolo trucco puoi prendere Xiaomi Redmi 9C a 69€ circa appena. Un vero e proprio prezzo regalo. Le istruzioni le trovi a fine articolo.

Black Friday 2021: Xiami Redmi 9C a 69€ su Amazon

Un ottimo battery phone con la sua batteria enorme da 5000 mAh. Uno smartphone base di gamma al quale manca niente, incluso un comparto fotografico principale composto da ben 3 sensori. Bello esteticamente e con ampio display da 6,53″, la presenza del sistema operativo Android lo rende perfetto per l'utilizzo quotidiano.

Come anticipato, con il trucchetto che sto per mostrarti, affianchi allo sconto del Black Friday 2021 un altro sconto di 10€. In questo modo, alla fine lo porti a casa a 69€ circa appena.

Unica condizione: per ottenere il buono supplementare, devi ritirare il pacco in un punto di ritiro, invece di fartelo mandare a casa. Infatti, la promozione ti offre 10€ in omaggio, da spendere su una selezione di prodotti, proprio per invogliarti a provare il sistema di ritiro in un punto autorizzato. Ecco come fare:

verifica di essere idoneo a partecipare alla promozione (se aprendo la pagina vedi le istruzioni, allora sei idoneo);

metti nel carrello il tuo nuovo terminale;

prima di completare l'ordine, seleziona un punto di ritiro autorizzato (puoi sceglierlo nella sezione dei tuoi indirizzi, in basso);

applica il codice “10PRENDI” prima di effettuare il pagamento.

Sii veloce però: lo sconto in occasione del Black Friday 2021, anticipato su Amazon, è assolutamente limitato nel tempo.