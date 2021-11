Black Friday 2021, Amazon: 3 OTTIME soundbar a meno di 30€

Desideri una soundbar? Grazie al Black Friday 2021, partito in anticipo su Amazon, hai la possibilità di portarne a casa una a meno di 30€. Ho selezionato 3 modelli compatti, che puoi usare sotto il PC, sotto la TV oppure connessi a smartphone e tablet.

Black Friday 2021 su Amazon: soundbar super economiche

Naturalmente si tratta di modelli base, considerando il prezzo irrisorio. Tuttavia, questa selezione risponde alle esigenze di moltissimi utenti, soprattutto di chi cerca il massimo della versatilità: alcune di loro sono addirittura dotate di batteria integrata e puoi portarle in giro. Ad esempio, puoi sfruttarle per animare una festa in giardino senza il vincolo dei cavi. Eccole tutte:

Vanzev, modello dotato di batteria integrata , connessione cablata e connessione Bluetooth 5.0 ; supporto alla musica riprodotta da chiavetta USB; bellissima esteticamente e dotata di telecomando, spunta il coupon in pagina e portala a casa a 29,99€;



, connessione cablata e connessione ; supporto alla musica riprodotta da chiavetta USB; bellissima esteticamente e dotata di telecomando, spunta il coupon in pagina e portala a casa a 29,99€; un altro modello di Vanzev, con design differente e telecomando più compatto; non manca il Bluetooth, la connessione a cavo e la batteria integrata ; interessante la rotella laterale per la regolazione rapida del volume e il design elegante; spunta il coupon in pagina e portala a casa a 26€ appena;



la connessione a cavo e la ; interessante la rotella laterale per la regolazione rapida del volume e il design elegante; spunta il coupon in pagina e portala a casa a 26€ appena; il modello più compatto di tutti, che offre suono in alta definizione da ben 50W: tanta potenza in dimensioni compattissime; connessione a cavo e tramite Bluetooth, puoi anche riprodurre contenuti audio tramite memoria esterna USB; non c'è batteria integrata, ma – con una potenza di 50W – a 29,96€ è un vero e proprio affare.



Visto? 3 interessanti soundbar (la mia preferita è l'ultima) a un prezzo più che ghiotto grazie all'anticipo di Black Friday 2021, disponibile su Amazon. Ricorda: su tutti i modelli godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.