Bistecchiera elettrica in super offerta su Amazon: oggi risparmi quasi 100€

La bistecchiera elettrica Rowenta “GR722D Optigrill+ XL” è una soluzione pratica e intelligente per cucinare carne, pesce, frutta e verdura in modo semplice e veloce. Grazie ai suoi 9 programmi di cottura automatici, puoi preparare una vasta gamma di alimenti con facilità. I programmi includono opzioni per hamburger, carne rossa, sandwich, salsicce, pesce, pollame, frutti di mare, pancetta e maiale.

Normalmente proposta ad oltre 230€, oggi grazie ad una doppia offerta di Amazon può essere tua ad appena 134,99€. Per riscattare questa promozione non dovrai fare altro che spuntare il coupon che si trova sotto al prezzo del prodotto, prima di inserirlo nel carrello. Davvero nulla di più semplice!

La modalità manuale offre 4 livelli regolabili di temperatura, consentendoti di personalizzare la cottura in base alle tue preferenze. Inoltre, la bistecchiera dispone di una modalità specifica per alimenti surgelati.

L’indicatore di cottura sul display ti tiene informato sull’avanzamento della cottura, con un segnale acustico che ti avvisa quando la carne è pronta, cotta secondo i tuoi gusti.

Il sensore automatico dello spessore regola automaticamente la temperatura in base alle dimensioni e allo spessore dell’alimento, garantendo risultati perfetti ogni volta.

Con una grande superficie di cottura XL (40×20 cm), questa bistecchiera è adatta per cucinare per tutta la famiglia e gli amici. Le piastre amovibili in alluminio pressofuso sono antiaderenti e facili da pulire, e sia le piastre che la vaschetta per la raccolta dei grassi sono lavabili in lavatrice. Approfitta dell’offerta speciale con il coupon sconto, solo 134,99€ anziché oltre 230€, per portare a casa questa bistecchiera intelligente di alta qualità.

