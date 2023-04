Biomutant PS5: super sconto del 33% su Amazon

Biomutant è un gioco d’azione e di ruolo che ti consente di sperimentare la massima libertà di movimento mentre combatti con una combinazione di corpo a corpo, armi da fuoco e poteri mutanti. Il titolo offre una vasta gamma di opzioni per personalizzare il tuo personaggio, come modificare la sua struttura genetica per cambiare aspetto e stile di gioco con mutazioni fisiche, ad esempio zampe da mantide e code spinate. Grazie ad uno sconto del 33% su Amazon, oggi questo incredibile videogame può essere tuo ad un prezzo competitivo di soli 26,99 euro.

Biomutant PS5: un’affare imperdibile

Esplora il mondo di Biomutant a piedi e con mezzi di trasporto come mech, jet-ski e mongolfiere o su cavalcature tipiche di ciascuna regione. Il mondo è vasto e ricco di dettagli, con una vasta gamma di ambienti da esplorare, dalle foreste pluviali alle desolate pianure desolate. Una delle caratteristiche uniche di questo titolo è la possibilità di creare armi personalizzate. Puoi combinare parti diverse per creare armi da mischia, revolver, fucili e altre armi uniche che si adattano al tuo stile di gioco.

Un altro aspetto interessante di Biomutant è il narratore che racconterà ogni passo del tuo viaggio, ma saranno le tue scelte a determinare come finirà la storia. Ciò significa che ogni giocatore avrà una storia unica da raccontare.

Se sei un fan degli RPG d’azione, non puoi lasciarti scappare l’opportunità di giocare a Biomutant. Amazon offre attualmente uno sconto del 33% sul gioco per PS5, quindi è un momento perfetto per mettere le mani su questo titolo eccezionale. Al prezzo vantaggioso di soli 26,99 euro, questo videogame è un’affare da non farsi scappare. Sbrigati a comprarlo prima che le ultime scorte a disposizione si esauriscano del tutto. Noi ti abbiamo avvisato.

