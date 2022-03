Bilancia SMART 12 in 1 a 12€ su Amazon: in forma già in primavera

Una bilancia smart 12 in 1 per tornare in forma adesso, non quando mancherà un mese all'estate e sarà troppo tardi. Un prodotto che non si limita a comunicarti il peso, ma ti offre anche informazioni su una serie di parametri relativi alla composizione del tuo corpo.

Grazie alla connessione in Bluetooth allo smartphone, puoi conservare tutti i dati e tenerli sempre sotto controllo dal tuo device. Potrai monitorare con soddisfazione i tuoi progressi ogni volta che lo desideri. Approfittando adesso della promozione in corso su Amazon, questo gioiellino lo porti a casa a 12€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Bilancia smart 12 in 1: molto più del solo peso

Un modello pensato per eseguire un'analisi approfondita relativa alla tua composizione corporea, ogni volta che vuoi. Controlli informazioni su: BMI, grasso, muscolare, composizione ossea, percentuale di acqua, età corporea e non solo. In tutto, ci sono 12 parametri monitorabili.

Proprio grazie all'applicazione per smartphone, non dovrai preoccuparti di segnare ogni volta tutto. Ci penserà la connessione Bluetooth a permettere il download dei dati sul tuo dispositivo.

Insomma, questa bilancia smart 12 in 1 più comoda e completa non potrebbe essere. Con le promozioni Amazon del momento, bastano 12,99€ per avere il tuo nuovo alleato della forma fisica. Non perdere l'occasione del momento: completa l'ordine al volo e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.