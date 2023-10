Bilancia Portatile Pesa Valigie a soli 4€ su TEMU

C’è uno strumento fantastico che tutti dovrebbero avere in casa. Stiamo parlando della Bilancia Portatile Pesa Valigie. Ottima per verificare l’effettivo peso di bagagli quando si deve prendere un aereo e rispettare le rigide regole delle compagnie aeree. Basterebbe anche una normale bilancia pesapersone, potrebbero obiettare alcuni. Sarebbe anche vero se non altro che questo strumento è stato realizzato appositamente per questa funzione e per essere portato sempre con sé in viaggio in modo da pesare le valigie anche al ritorno. Tanto su TEMU la acquisti a soli 4,48 euro, invece di 13,39 euro.

Bilancia Portatile Pesa Valigie: ottima da portare sempre con te

La Bilancia Portatile Pesa Valige in offerta su TEMU è perfetta da portare sempre con te. Piccola e leggera, la infili dove vuoi ed è sempre pronta all’uso. Il pratico gancio ti permette di fissare il manico della tua valigia e il supporto della bilancia stessa ti permette di alzarla così da verificarne il peso effettivo. Il display LCD mostra in modo chiaro quanto pesa in chilogrammi. Il massimo che può alzare è 50 chili. Realizzata con materiali di pregio, è resistente e precisa. Vedrai che ti salverà.

Acquistala adesso a soli 4,48 euro, invece di 13,39 euro. Sbrigati perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Inoltre, confermandola oggi stesso puoi anche beneficiare della consegna gratuita. Infine, con TEMU, se selezioni Klarna come metodo di pagamento, puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo pari o superiore ai 30 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.