Bilancia digitale pesapersone Rowenta in MEGA sconto a soli 14,99€

La tua bilancia si è rotta e non l’hai più acquistata? Credi sia arrivato il momento di acquistarla per tenere sotto controllo il tuo peso, anche in vista dell’arrivo dell’estate? Bene, in tal caso non lasciarti scappare e occasione e acquistare subito questa ottima bilancia digitale pesapersone Rowenta in offerta a tempo, al prezzo davvero piccolissimo di soli 15 euro invece di 23 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo imperdibile prodotto al prezzo così basso, dovrai approfittare di uno sconto bomba del 25%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime avrai la possibilità di sfruttare importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Se ancora non sei abbonato a Prime, puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Perfetta sotto ogni punto di vista, questa fantastica bilancia pesapersone digitale è caratterizzata dalla presenza di un ampio display retroilluminato, in questo modo potrai leggere in maniera molto facile le informazioni fornite e, inoltre, il piatto è extra large.

Con un’elevata capacità di carico, questo dispositivo è in grado di pesare fino a 160 kg con graduazione di precisione ogni 100g. Oltre ad essere molto precisa, questa bilancia ha uno spessore di 22 mm quindi sarà molto facile riporla ovunque tu vorrai dopo il suo utilizzo, anche sotto i mobili più bassi.

Non mancano le funzioni intelligenti quali accensione e spegnimento automatici e sistema metrico e imperiale. Con un piatto in vetro temperato facile da pulire questo prodotto è assolutamente da non perdere.

Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa ottima bilancia digitale pesapersone Rowenta in offerta a tempo, al prezzo di poco meno di 15 euro. Affrettati e non perdere altro tempo.