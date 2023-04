Bilancia da cucina Amazon in acciaio INOX in offerta a 8 euro

Oggi parliamo di una tipologia di prodotto che non trattiamo spesso in queste pagine, ma visto lo sconto è difficile esimerci.

La bilancia digitale da cucina Amazon Basics è in offerta a soli 8,91 euro invece di 13,49 euro. Puoi approfittare subito di questo sconto del 34% e acquistare questa bilancia pratica e funzionale.

Bilancia da cucina Amazon: pratica e funzionale

La bilancia digitale da cucina Amazon Basics è ideale per la pesatura di alimenti solidi e liquidi, con una pesata minima di 2 g e una massima di 5.000 g. Ha un ampio display LCD che indica il peso in once, grammi o libbre, in base alle tue preferenze. Presente il pulsante di tara che ti permette di sottrarre il peso del contenitore e visualizzare solo il peso netto degli alimenti.

La bilancia è realizzata in acciaio inossidabile, un materiale resistente e facile da pulire e che restituisce anche un design elegante e compatto che si adatta a qualsiasi cucina. Le sue dimensioni approssimative sono di 21 x 17.8 x 3.2 cm: nella confezione sono incluse due pile tipo AAA Amazon Basics.

Una offerta imperdibile per aggiornare i tuoi strumenti da cucina. Acquista ora la bilancia digitale da cucina Amazon Basics a soli 8,91 euro e rendi le tue ricette ancora più gustose.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.