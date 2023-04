Bilancia da cucina: alta qualità e professionalità a soli 10€

Le bilance da cucina stanno diventando sempre più utili e oggi vogliamo parlarvi di un’interessante offerta su una delle più vendute su Amazon il cui prezzo di 19,99 euro scende a 10,99 euro grazie a un coupon del 45% da inserire prima di procedere con l’acquisto.

Bilancia da cucina: semplicità d’uso e alta professionalità

Si tratta di una bilancia da cucina multifunzione da 5 kg massimi con sensore di deformazione integrato che legge fino al grammo con una precisione incredibile compresa tra 0,5 e 1 grammo. Ottimo il display a LED che presenta grandi cifre facili da leggere e un pulsante che permette di scegliere varie unità di misura come grammi, once e litri.

Non manca la funzione tara per sottrarre il peso del contenitore o di ogni precedente aggiunta per letture rapide di ogni ingrediente e, infine, tramite il comodo display LED sono disponibili avvisi di bassa tensione e sovraccarico per un uso sempre in sicurezza. Insomma al prezzo di soli 10,99 euro stiamo parlando di un prodotto di ottima qualità da tenere in ogni cucina. Lo sconto del 45% è un affarone e grazie ad Amazon Prime la bilancia può essere vostra in pochi giorni senza ulteriori spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.