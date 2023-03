Bici elettrica pieghevole: promozione unica da prendere al volo su Amazon

La bici elettrica pieghevole per città Hitway è un’ottima opzione per chi cerca un mezzo di trasporto pratico e conveniente per gli spostamenti urbani. Grazie al coupon sconto di 120 euro disponibile su Amazon, la bici è ora disponibile al prezzo di soli 539,99 euro, ma bisogna fare attenzione in quanto le bici disponibili sono pochissime e il coupon sconto potrebbe scadere presto. Inoltre, puoi pagarla in comode rate a tasso zero, se usi il servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Bici elettrica pieghevole: è impossibile trovare di meglio a questo super prezzo

La bici elettrica Hitway è dotata di un potente motore da 36V 250W, che consente di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. La batteria al litio garantisce una lunga durata della batteria, che può essere esercitata da 35 a 70 km a seconda delle condizioni di guida e del peso del guidatore. La bici è dotata anche di freni a doppio disco anteriori e posteriori e freni elettronici per una maggiore sicurezza durante la guida.

La bici elettrica Hitway offre tre diverse modalità di lavoro: modalità elettrica pura, modalità moto leggera e modalità bicicletta normale, adatta per diverse età. La velocità può essere regolata in base alle proprie esigenze e preferenze.

Il design pieghevole della bici elettrica Hitway la rende molto pratica da trasportare e riporre, in quanto può essere piegata e riposta in spazi ridotti. La bici è realizzata con materiali di alta qualità, come l’acciaio strutturale al carbonio Q195 ad alta resistenza, e può supportare un carico utile massimo di 120 kg.

La bici elettrica Hitway è anche molto confortevole da utilizzare, grazie alla sella e ai manubri regolabili in altezza che consentono di trovare la posizione più comoda per la guida.

In sintesi, la bici elettrica pieghevole per città Hitway è una scelta eccellente per chi cerca un mezzo di trasporto conveniente e pratico per gli spostamenti urbani. Grazie al suo potente motore, alla lunga durata della batteria e alla sua sicurezza, questa bici elettrica è una scelta affidabile e conveniente per chi desidera muoversi in città senza dover rinunciare alla comodità e alla praticità. Tuttavia, data la disponibilità limitata e il coupon sconto che potrebbe scadere presto, conviene affrettarsi ad acquistare questa bici elettrica Hitway su Amazon, ad un prezzo scontato di soli 539,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.