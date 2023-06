Bialetti Mignon in offerta su Amazon: il caffé come al bar, senza ingombri in cucina

La Bialetti Mignon è una nuova macchina espresso compatta ed elegante, progettata per arricchire la tua cucina con il suo design esclusivo e permetterti di gustare un autentico espresso come al bar. È disponibile in tre colori: rosso, bianco e nero. Puoi trovare questo prodotto su Amazon al prezzo scontato di 55,02€, con un normale prezzo di 60,83€.

La macchina Mignon Bialetti ti offre la possibilità di sperimentare il piacere di un caffè espresso perfetto utilizzando le inconfondibili miscele dei Caffè d’Italia Bialetti. Nella confezione sono incluse anche 32 capsule, per farti iniziare subito. Grazie alla pompa da 20 BAR, la Mignon garantisce un flusso di caffè cremoso e omogeneo, proprio come al bar. La caldaia termoblock mantiene sempre la temperatura del caffè alla giusta temperatura per assicurarti un risultato ottimale.

Una caratteristica innovativa della Mignon è il cassetto laterale per il deposito delle capsule usate. Questo cassetto, separato dal poggia tazzine, si apre con un semplice click e ha una capienza maggiore, fino a 9 capsule. Con il doppio tasto di erogazione, puoi personalizzare la quantità di caffè erogato in tazza in base alle tue preferenze. La macchina funziona esclusivamente con capsule in alluminio, che preservano l’aroma e la qualità del caffè.

Il serbatoio dell’acqua della Mignon ha una capacità di 0,5 litri, permettendoti di preparare diverse tazze di caffè senza doverlo riempire frequentemente. In sintesi, la Bialetti Mignon è una macchina espresso compatta, dal design esclusivo, che ti consente di gustare un autentico caffè espresso come al bar, con un flusso cremoso e omogeneo. È facile da usare, dotata di un cassetto per le capsule usate e offre la possibilità di personalizzare la quantità di caffè erogato. Non farti scappare questa offerta.

