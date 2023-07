Bialetti Gioia con 32 capsule in offerta: sconto Prime Day pazzesco (46€)

Se la mattina vai di fretta e anche preparare la moka per il caffè è un problema, approfitta subito di questo sconto del 7% proposto da Amazon Prime Day 2023, per portarti a casa l’iconica macchina per caffè espresso Bialetti Gioia con 32 capsule in offerta al prezzo di soli 46,54 euro invece di 49,99 euro.

Ovviamente, per poter usufruire degli sconti di Prime Day 2023, devi essere cliente Amazon Prime ma se non lo sei, puoi attivare la priva gratuita di 30 giorni. Questa magnifica macchina per il caffè, è stata ideata e progettata proprio per chi, come te, desidera gustare il vero espresso italiano senza doversi recare necessariamente al bar e senza utilizzare la tradizionale moka.

Perfetta in ogni suo dettaglio, particolarmente compatta, piccola questo prodotto potrà donare un tocco di eleganza alla tua cucina. Infatti, grazie al suo look, Bialetti Gioia saprà integrarsi perfettamente all’arredamento di casa tua e non sarà necessario avere troppo spazio a disposizione per utilizzare questo prodotto.

Potrai scegliere il caffè che più ami, lungo o corto, e potrai personalizzare la quantità di caffè erogato nella tazzina utilizzando l’utilissima funzione Flow Meter. Potrai offrire ai tuoi amici o parenti, un caffè cremoso, gustoso ed omogeneo poiché Bialetti Gioia è provvista di una pompa da 20 bar. Inoltre, il sistema Thermoblock ti garantirà sempre la migliore temperatura per il caffè.

Completa di un serbatoio da 0,5 litri e di un piccolo cassetto all’interno del quale entreranno fino a 8 capsule. Caratterizzata da linee eleganti, è presente anche un utile poggia tazza rimovibile facile da lavare, così potrai mantenerlo sempre pulito. Utilizzabile con capsule in alluminio, questo prodotto è assolutamente da non perdere.

Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito l’iconica macchina per caffè espresso Bialetti Gioia con 32 capsule in offerta. Non perdere altro tempo e approfitta subito dello sconto Prime Day 2023 prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.