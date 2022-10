Berretto o auricolari Bluetooth? Il 2 in 1 che non pensavi di volere

Stai al caldo ma allo stesso tempo non rinunci a niente. Puoi ascoltare la musica che vuoi e persino i podcast con questo berretto geniale che è un 2 in 1. Anche come regalo è un figurone e nonostante possa sembrare sciocco, fidati che è l’invenzione del secolo.

Con il ribasso in corso su Amazon lo porti a casa con appena 16,51€, corri e non perdere lo sconto in corso. In fin dei conti il 21% non è poco.

Le spedizioni non sono un problema, con i servizi Prime attivi sul tuo account sai già che riceverai il pacco a casa in quattro e quattr’otto con zero costi aggiuntivi.

Berretto 2 in 1: con tanto di auricolari è il massimo della comodità

Pensa a quando arriverà il freddo vero e proprio: ti muoverai in mezzo la città con il berretto e magari i tuoi auricolari si muoveranno e rimarranno impigliati in questo. Ma se ti fai furbo e acquisti un modello con i suddetti integrati? Proprio per questo motivo te lo sto segnalando.

Comodissimo e perfetto sia per lui che per lei, in colorazione nera lo puoi indossare praticamente sempre e senza limitazioni. Tiene caldo ed è morbidissimo per non scendere a compromessi.

Da utilizzare è semplicissimo perché lo puoi collegare via Bluetooth a tutti i dispositivi che hai in mente, non solo agli smartphone ma anche ai laptop e ai tablet. Coni controlli posti proprio sull’orecchio ci metti un secondo a gestire la riproduzione e in più, hai un’autonomia eccezionale.

Con una sola carica puoi andare avanti ben 12 ore ininterrotte e non ti preoccupare: non darai mai fastidio a chi si trova vicino a te. Praticamente sarà l’alleato perfetto anche se ti piace passeggiare e fare jogging in pieno inverno.

Allora, cosa fai? Se vuoi acquistare questo berretto 2 in 1 su Amazon all’istante, collegati ora e risparmi il 21%. Porti a casa il tuo acquisto con appena 16,51€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.