Sei in cerca di un monitor per la tua postazione gaming? Il BenQ EL2870U Monitor Gaming LED UHD-4K è in offerta su Amazon a soli 295,99€. Il ribasso del 22% produce uno sconto esclusivo di 84,01€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia ma effettuate a partire dal 11 maggio 2021.

BenQ Monitor gaming: le specifiche di questo prodotto

Possedere un monitor adatto al gaming è essenziale per chi è appassionato a questo mondo. Il modello prodotto da BenQ vanta delle caratteristiche ottime che oggi, in vista dell’offerta, sono da cogliere al balzo.

Il display ha una risoluzione di 3840×2160 pixel ossia Ultra HD e 4K. Il pannello, in particolare, è un LED da 28 pollici che è dotato di tecnologia HDR+ e Sensore B.I. Queste due caratteristiche consentono di ottenere una qualità dell’immagine superiore e di grande qualità.

Dato il suo utilizzo prettamente dedicato al mondo dei videogiochi, il monitor è corredato di diverse funzioni. Tra le tante spicca l’AMD freeSync, tecnologia che elimina ogni genere di errore di visualizzazione per partite fluide e adrenaliniche.

Spicca anche il tempo di risposta GTS che è pari a 1 millisecondo: questo assicura azioni veloci e assenza di ritardi e cosiddetti effetti ghosting.

Per ultimo, ma non per importanza, il monitor vanta la certificazione Eye Care che riduce i danni della luce blu e dello sfarfallio.

Il EL2870U Monitor Gaming LED UHD-4K di BenQ è acquistabile su Amazon a soli 295,99€. Le spedizioni sono operate in 48 ore per i membri Prime e gratuitamente per tutti gli altri. Sono però effettuate a partire dal 11 maggio 2021. Il prodotto, inoltre, può essere acquistato anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis. Sceglilo in fase di pagamento per saperne di più.

