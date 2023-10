BenQ, monitor da gaming da 27" in SUPER OFFERTA: 165Hz, 2K e Black eQualizer

Il BenQ Mobiuz EX2710Q è un monitor gaming di 27 pollici che si distingue per le sue prestazioni di alto livello e le caratteristiche pensate appositamente per un’esperienza di gioco ottimale. Con una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di soli 1ms MPRT, questo monitor assicura un gameplay fluido e reattivo.

Normalmente proposto a 362€, oggi questo fantastico monitor da gaming della BenQ può essere tuo a soli 274€ grazie ad uno strepitoso sconto del 24%!

La risoluzione QHD di 2560×1440 pixel offre un’immagine dettagliata e nitida, consentendo ai giocatori di immergersi completamente nell’universo virtuale. Inoltre, il pannello IPS garantisce una resa cromatica precisa e angoli di visione ampi, per una qualità visiva eccezionale da qualsiasi angolazione.

Per migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine, il monitor è dotato di tecnologie avanzate come HDRi, Light Tuner e Black eQualizer sviluppate da BenQ. Queste tecnologie ottimizzano la luminosità, il contrasto e la nitidezza dell’immagine, garantendo una resa visiva superiore e una giocabilità migliorata.

Ma il BenQ Mobiuz EX2710Q non si ferma qui: offre anche un audio di qualità superiore con un sistema audio 2.1, composto da due altoparlanti da 2W e un subwoofer da 5W. Inoltre, grazie al chip DSP e alle cinque modalità personalizzate di audio treVolo, puoi regolare l’audio in base alle tue preferenze per un’esperienza sonora coinvolgente.

Dal punto di vista della praticità, questo monitor gaming offre una navigazione semplice e intuitiva tramite il navigatore a cinque direzioni e un OSD rapido. Puoi regolare l’altezza e l’angolazione dello schermo per adattarlo alla tua postura e ridurre l’affaticamento visivo grazie alla tecnologia Eye-Care. Infine, per quanto riguarda la connettività, il BenQ Mobiuz EX2710Q dispone di porte HDMI e DP, garantendo la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

Il BenQ Mobiuz EX2710Q è un monitor gaming di alta qualità che offre prestazioni eccezionali, immagini dettagliate e un audio coinvolgente, il tutto con un design accattivante e una facilità d’uso notevole. Con uno sconto del 24% che lo porta a 274,99€, rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di gaming in cerca di un monitor di qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.