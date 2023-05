BenQ Mobiuz EX240N in offerta su Amazon: tuo a meno di 160€, il monitor è PERFETTO per la PS5

Il BenQ Mobiuz EX240N è un monitor da gaming di alta qualità con un pannello VA potente e una serie di funzionalità avanzate. Questo monitor è progettato per offrire un’esperienza di gioco ottimale, con una grafica strabiliante e una protezione integrata della vista. Una delle caratteristiche principali di questo monitor è la tecnologia HDRi intelligente di BenQ. Questa tecnologia adattiva regola il display in base all’illuminazione circostante, migliorando la prestazione cromatica, il contrasto dei dettagli e la nitidezza dell’immagine. Ciò significa che le immagini sullo schermo saranno ancora più realistiche e immersive.

Oggi il BenQ Mobiuz EX240N può essere tuo ad un prezzo più basso del solito: è tuo a soli 159€, ma solo se fai in fretta e approfitti di questa promozione. La disponibilità è immediata, ordinalo subito per riceverlo a casa entro domani.

Il BenQ Mobiuz EX240N è un monitor da 24 pollici con una frequenza di aggiornamento elevata di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms. Questo assicura un’esperienza di gioco fluida e reattiva, ideale per i giocatori competitivi. La risoluzione è di 1920×1080 FHD, che offre una buona qualità dell’immagine. Per ottimizzare ulteriormente la qualità dell’immagine, il monitor offre anche le tecnologie BenQ Light Tuner e Black eQualizer. Queste tecnologie ottimizzano la luminosità e il contrasto dell’immagine per migliorare la visibilità dei dettagli nelle scene più scure.

Il monitor è dotato di un sistema audio di qualità superiore, con due altoparlanti da 2,5W, un chip DSP e l’audio treVolo con tre modalità personalizzate. Questo assicura un suono dinamico e coinvolgente durante il gioco. Non farti scappare l’occasione di acquistare questo avanzato monitor da gaming ad un prezzo imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.