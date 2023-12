Ben 60€ di SCONTO per questo Drone DJI Mini 2 SE

Il DJI Mini 2 SE è un drone leggero e compatto, progettato per essere il tuo compagno di viaggio ideale. Con un peso inferiore a 249g, è pensato per essere il più portatile possibile, garantendo una libertà totale durante le tue esplorazioni. Inoltre, il suo design pieghevole rende il trasporto ancora più agevole, da una borsa o uno zaino direttamente al cielo.

Facile da utilizzare anche per i principianti, il DJI Mini 2 SE semplifica ogni fase, dal decollo agli scatti, offrendo un’esperienza intuitiva. La funzione Return to Home assicura un ritorno automatico alla posizione di partenza in caso di batteria scarica, fornendo sicurezza e controllo totale.

Goditi un’incredibile esperienza visiva grazie alla distanza di trasmissione video fino a 10 km di distanza, consentendoti di esplorare luoghi remoti con una connessione affidabile.

Il drone è dotato di modalità intelligenti che ti permettono di realizzare riprese aeree di qualità professionale con facilità. La funzione QuickShots, ad esempio, ti consente di creare spettacolari sequenze con un solo tocco, aggiungendo creatività alle tue avventure.

L’autonomia di volo di 31 minuti del DJI Mini 2 SE ti offre un’ottima longevità per esplorare, catturare immagini mozzafiato o semplicemente divertirti nei cieli. Quello di DJI si presenta quindi come un drone completo, portatile e con tutte le caratteristiche che ricercheresti in un prodotto simile.