Ben 5 cose UTILI da 0,20€ a 3€ su Amazon: non ci crederai MAI (promo scorta)

Fai incetta di prodotti a mini prezzo su Amazon. Queste 5 cose, super utili, costano da 0,20€ a meno di 3€ l’una adesso. Com’è possibile? Basta approfittare delle promo scorta! Ma non preoccuparti: sono stata attenta agli investimenti da fare. Nessuna di queste ottime promozioni non supera un totale di 12€. Spendi poco e ricevi tutto a casa con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Pronto? Eccoli tutti!

Una enorme, ma davvero enorme, scorta di penne colorate di ottima qualità: il marchio è proprio Amazon Basics. La confezione da 44 pezzi la prendi a 8,93€ (circa 0,20€ per ognuna!).

Un prodotto, purtroppo, ancora utile e necessario da tenere in casa. Un kit per un tampone rapido antigenico (certificato CE), che ti permette in pochi in pochi minuti di conoscere il risultato. Ogni test, sigillato, contiene tutto l’occorrente. La confezione da 10 pezzi la prendi a 5,99€ (quindi 0,59€ al pezzo!).

Questo accessorio è incredibilmente utile in due casi: se possiedi uno smartphone con porta USB C, se possiedi un portatile con lo stesso tipo di porta (come, ad esempio, un MacBook di ultima generazione). Con questo semplicissimo adattatore, potrai collegare a smartphone, tablet e PC tutte le tue periferiche con porta USB A (cioè la più comune!). Ad esempio, potrai collegare al telefono cellulare un mouse, una tastiera, una chiavetta USB e non solo: merito della tecnologia OTG. La confezione da 4 pezzi la prendi a 5,99€ (meno di 1,50€ al pezzo!).

Il terzo prodotto scorta è questo kit con 4 cavi USB C. Tre unità, 4 dimensioni: 50 centimetri, 1 metro, 2 metri e 3 metri. Super robusti, perché rivestito in corda di nylon. Il set da 4 pezzi lo porti a casa in promozione a 9,99€ (circa 2,50€ al pezzo).

Per finire, un bel kit di mini torce portatili, luminosissime. Belle e colorate, sono l’ideale da avere sempre in macchina, in borsa o nello zaino. Il set è composto da 4 unità e ben 12 batterie per alimentarle subito tutte! Prendi la confezione a 11,99€ appena (meno di 3€ per ogni torcia).

Visto che prezzi su Amazon, approfittando delle promo scorta? Questi 5 articoli non solo sono super economici, ma costano anche pochissimo adesso. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

