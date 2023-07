Ben 240€ in MENO su Amazon per la smart TV Hisense QLED UHD da 50"

Con la bellissima smart TV Hisense UHD 4K da 50″ sei in prima linea per vivere il meglio del cinema direttamente a casa, quest’oggi addirittura risparmiando ben 240€ grazie a una sbalorditiva offerta di Amazon. Infatti, complice uno sconto epico del 40%, la televisione a marchio Hisense ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno sborsando solo 359€.

Sono tantissime le funzionalità avanzate della smart TV Hisense di cui non potrai fare a meno, ma è il design ad attirare immediatamente l’attenzione con le cornici super sottili da essere quasi invisibili.

Solo su Amazon trovi il 40% di sconto per la smart TV Hisense UHD 4K da 50 pollici

La televisione ti sorprende con il suo epico pannello Ultra HD 4K con tecnologia Quantum Dot Colour, il meglio sul mercato per sorprenderti con miliardi di sfumature di colore e una illuminazione omogenea su ogni millimetro del pannello.

Compatibile al 100% con Amazon Alexa per la gestione con la voce, la smart TV Hisense è perfettamente compatibile con il nuovo digitale terrestre 2.0 (o DVB-T2) ed è anche pronta al gaming spinto con la modalità Game Mode.

Quasi impossibile chiedere di meglio dalla smart TV di Hisense, a maggior ragione considerando il prezzo regalo a cui la puoi acquistare subito su Amazon. Ricorda, infine, che se la metti adesso nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.