Bellissimo set Lego Marvel Rocket e baby Groot in sconto del 6%

Vuoi farti un regalo di pasqua a tema Marvel, così da allargare la tua collezione? Oppure vuoi fare felice tuo figlio o tuo nipote? Non perdere tempo e acquista subito il fantastico set Lego Marvel Rocket e baby Groot in sconto del 6%. Si tratta di un set meraviglioso, snodabile e pensato appositamente per cambiare posizione in base alle tue preferenze. Acquistalo ora finché è in sconto 50,99€!

Per gli appassionati di Guardiani della Galassia: set Lego Marvel Rocket e baby Groot

Sediti, mettiti comodo e benvenuto nell’emozionante e avvincente universo dei Guardiani della Galassia con l’eccezionale set Lego Marvel Rocket e Baby Groot! Questo straordinario set ti permette di immergerti completamente nel mondo di 2 degli eroi (ed ex criminali) più assurdi della storia della Marvel, nonché due dei personaggi più amati di sempre dai fan: Rocket e Groot.

Ma andiamo per step, perché ci teniamo a descriverti le caratteristiche specifiche di questo prodotto da collezione. Partiamo da Rocket Raccoon, equipaggiato con uno shooter a molla e un blaster, e proseguiamo con la miniatura adorabile di Baby Groot, perfetta da posizionare sulla spalla di Rocket o ovunque tu voglia. Inoltre, grazie alla figura snodabile di Rocket, puoi cambiare facilmente posizione al personaggio, in base alle tue preferenze.

Dato che si tratta di un set molto dettagliato e che potrebbe metterti in difficoltà al momento del montaggi, sai che ci sono le istruzioni di costruzione in 3D disponibili sull’app Lego Builder. Utili in particolare modo se hai dei piccoli in casa! Aggiungi il set in sconto del 6% finché sei ancora in tempo e fatti un ottimo regalo di Pasqua!