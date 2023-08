Bella e FUNZIONALE: la smartband OPPO Band Style costa 29€ su Amazon

Non è necessario spendere cifre astronomiche per acquistare fitness tracker belli e funzionali, non quando la popolarissima OPPO Band Style è in vendita su Amazon a un prezzo davvero ridicolo. Se fai in fretta, infatti, oggi ti bastano appena 29€ per allacciare al polso un wearable che saprà stupirti fin da subito.

OPPO Band Style ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze, anche dal punto di vista del design.

OPPO Band Style costa una sciocchezza su Amazon: occasione imperdibile

Monta un bel pannello AMOLED a colori da 1.1 pollici, è impermeabile fino a 5 ATM (50 metri di profondità) ed è perfettamente compatibile con i device iOS e Android. Alimentata da una batteria a ricarica magnetica che ti accompagna senza fatica per ben 12 giorni consecutivi, OPPO Band Style è amatissima dagli sportivi di tutti i tipi.

Infatti, nonostante il prezzo così economico e alla portata di tutti, il fitness tracker supporta ben 12 modalità differenti di workout tra cui: nuoto in piscina, yoga, vogatore, ciclismo (al chiuso e all’aperto), corsa (al chiuso e all’aperto), passeggiata all’aperto e molto altro ancora. Inoltre, sul retro è presente anche un sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco e della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue).

Come puoi ben vedere la smartband del colosso cinese ha tutto ciò che cerchi in un wearable economico; mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.