Beats Studio3: ecco la nuova Limited Edition by Apple

Apple svela la nuova edizione limitata delle cuffie wireless Beats Studio3. Vediamo insieme cosa cambia rispetto al modello originale.

Beats Studio3 Limited Edition: con ANC, autonomia al top

Beats, marchio di proprietà di Apple, ha appena presentato un nuovo paio di cuffie A-Cold-Wall Beats Studio3 Wireless con funzionalità ANC; sono presentate da Samuel Ross. Questo prodotto racchiude l'iconica silhouette delle cuffie Beats Studio3 Wireless con una nuova tinta ardesia che copre sia la parte dell'archetto che i cuscinetti auricolari.

Le cuffie Beats Studio3 sono già state elencate all'interno dello store online di Apple ma non sono ancora disponibili all'acquisto. Infatti, c'è scritto “Prossimamente” accanto alla loro daa di rilascio.

A differenza delle Beats Studio Buds, il nuovo modello utilizza il chip W1 di Apple per una configurazione e un abbinamento senza lag con i dispositivi della mela e offre un'incredibile durata della batteria di 22 ore con Pure ANC attivato. È anche possibile ricaricare queste cuffie per 10 minuti e ottenere in cambio 3 ore di autonomia, grazie alla tecnologia Fast Fuel.

Alcuni dei punti salienti della nuova offerta dell'azienda sono il Pure Active Noise Cancelling, la calibrazione audio in tempo reale che garantisce un'esperienza di ascolto premium, il chip Apple W1 per la connettività Bluetooth wireless di classe 1 e l'efficienza della batteria. La modalità a basso consumo permette di avere fino a 40 ore di durata della batteria. Si può rispondere alle chiamate, controllare la musica e attivare Siri con i controlli multifunzione on-ear. E, soprattutto, i morbidi cuscinetti auricolari assicurano un comfort prolungato e un maggiore isolamento acustico.

Le Studio3 Wireless Limited Edition avranno un costo di 349,95 dollari.