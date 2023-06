Beats Studio Pro: stanno arrivando le nuove cuffie di Apple

In queste ore sono emerse in rete le nuove cuffie over ear di Apple, le Beats Studio Pro. Questo particolare modello di headset è stato avvistato presso il portale della FCC ma oggi ha ricevuto anche la certificazione della IMDA. Di fatto, il debutto sembra essere alle porte, ma cosa sappiamo ad oggi?

Beats Studio Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Le nuove cuffie di Beats hanno appena ricevuto una certificato presso il sito della IMDA di Singapore; questo implica che il lancio – almeno in alcuni mercati selezionati – sia alle porte. Hanno il numero di modello A2924 e si scopre che saranno dotate della modalità Bluetooth Low Energy. Sono anche state avvistate presso la FCC. Fra le altre cose, sono state viste in precedenza nel codice sorgente di una beta di macOS Ventura 13.4.

I rumor suggeriscono che queste cuffie over ear sostituiranno le Beats Studio3 che sono state introdotte nel 2017. Probabilmente queste nuove saranno il frutto della collaborazione fra Apple e Samuel Ross, lo stilista di A-Cold-Wall che si è unito di recente al brand come Chief Design Advisor. Sul fronte delle specifiche ci sono grosse novità, ma sul design avremo poche modifiche.

Verosimilmente troveremo un nuovo chip e non ci sarà più il W1 Apple che abbiamo già visto nelle Studio3. Si ipotizza che le Beats Studio Pro saranno dotate di una serie di caratteristiche incredibili: citiamo la riduzione attiva del rumore, la modalità di trasparenza di nuova generazione anche se gli utenti potranno comunque godere del supporto a Hey Siri. Saranno vendute in quattro colorazioni: nero, blu scuro, marrone, avorio. Nelle notizie correlate, citiamo l’arrivo sul mercato europeo degli auricolari Beats Studio Buds+ in tre tinte: nero, bianco e perfino con il design trasparente.

Intanto, se volete cuffie over ear di Beats, vi consigliamo le Solo3 a soli 173,99€ su Amazon.

