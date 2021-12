Beats Studio Buds Union: ecco la versione in edizione limitata

Beats Studio Buds Union è il nuovo modello di cuffie true wireless a edizione limitata presentato dal colosso di Cupertino in collaborazione con il negozio di abbigliamento Union. La versione a edizione limitata è stata presentata in queste ore in occasione del 30° anniversario di Union, occasione che Apple non si è lasciata sfuggire per festeggiare l'importante traguardo del rivenditore.

Ecco l'edizione limitata Beats Studio Buds Union

Il design, che trae ispirazione dalla bandiera panafricana, rende omaggio alle radici del rivenditore come azienda di proprietà di persone di colore. Il case di ricarica, inoltre, mette in bella vista l'iconico brand del negozio di abbigliamento. “La musica è la linfa vitale del nostro negozio, quindi quando Beats ci ha contattato, eravamo entusiasti di lavorare con loro sulle Buds – dichiarano Chris e Beth Gibbs, fondatori di Union. “La collaborazione è importante quasi quanto la musica. È fantastico aver collaborato con Vince Staples, un amico di lunga data del negozio, per dare vita alla nostra visione.”

Colorazione a parte, Beats Studio Buds rappresentano il primo modello completamente true wireless della compagnia in forze ad Apple con tanto di supporto alla cancellazione attiva del rumore. L'edizione limitata delle cuffie TWS è disponibile da oggi, 1° dicembre, nei negozi Union di Los Angeles e Tokyo e anche sullo store online, al prezzo di 149,99 dollari.