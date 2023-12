Beats Studio Buds in offerta su Amazon: il prezzo CROLLA sotto i 100€ (-47%)

Le Beats Studio Buds sono attualmente disponibili su Amazon con uno sconto del 47% al prezzo di 99,99€ invece di 189,95€. Si tratta di un’offerta semplicemente straordinaria su quelli che sono, in assoluto, trai migliori auricolari wireless sul mercato.

Questi auricolari presentano una piattaforma acustica personalizzata, progettata per fornire un suono potente e bilanciato, creando un’esperienza di ascolto di alta qualità. La loro versatilità emerge attraverso il controllo del suono, con due modalità di ascolto: la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza. La prima riduce in modo attivo i rumori ambientali indesiderati, mentre la seconda consente di percepire ciò che accade intorno a te attraverso microfoni esterni.

L’aspetto ergonomico è curato con morbidi copriauricolari in silicone disponibili in tre diverse misure, garantendo comfort, stabilità e una tenuta acustica impeccabile. Inserendo delicatamente le Beats Studio Buds e adattandole con una leggera torsione verso il basso, si crea un sigillo acustico per un’esperienza di ascolto ancora più immersiva.

L’autonomia della batteria è notevole, con fino a 8 ore di ascolto e la possibilità di estenderla fino a 24 ore con la custodia di ricarica tascabile. La connessione avviene tramite Bluetooth di Classe 1, garantendo un ampio raggio d’azione e una connessione stabile. I microfoni integrati consentono chiamate di alta qualità e interazione con gli assistenti vocali.

La resistenza all’acqua e al sudore, conforme allo standard IPX4, rende gli auricolari adatti anche per l’uso durante l’attività fisica. Inoltre, la tecnologia di audio spaziale contribuisce a un’esperienza di ascolto avvolgente, portando la musica a un livello superiore.

In definitiva, le Beats Studio Buds offrono una combinazione di prestazioni audio eccezionali, design ergonomico e funzionalità avanzate, rendendoli un’opzione allettante, soprattutto considerando l’attuale sconto del 47% disponibile su Amazon.

