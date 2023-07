Beats Studio 3: cuffie TOP scontate del 37% con il Prime Day

Oggi vi parliamo di un paio di cuffie over ear veramente eccezionali; fanno parte di Beats, un brand acquisito da Apple diversi anni or sono. Le Beats Studio 3 offrono un’esperienza sonora avvolgente e senza fili per gli amanti della musica e gli appassionati di audio di alta qualità. Su Amazon sono in super sconto (37% in meno sul valore di listino) grazie ai Prime Day; costano solo 234,99€, approfittatene adesso.

Beats Studio 3: le caratteristiche

Partiamo dalla qualità: Beats Studio 3 sono dotate della tecnologia Pure Adaptive Noise Cancelling (ANC), che blocca attivamente il rumore esterno per un’esperienza di ascolto immersiva. La cancellazione del rumore è regolata automaticamente per adattarsi all’ambiente circostante, consentendo agli utenti di godere della musica senza distrazioni indesiderate.

Inoltre, offrono un audio bilanciato e potente, con bassi profondi e definiti, medi nitidi e alti cristallini. La qualità del suono è ottimizzata per i generi musicali più popolari, offrendo un’esperienza coinvolgente sia per la musica che per i contenuti multimediali. Presentano un design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi stile. Sono disponibili in una varietà di colori vivaci e accattivanti, permettendo agli utenti di personalizzare il proprio look.

In termini di comfort, dobbiamo dire che sono progettate per essere indossate per lunghe sessioni di ascolto senza affaticare le orecchie. I padiglioni auricolari imbottiti e la fascia regolabile garantiscono una vestibilità comoda e sicura. Inoltre, sono pieghevoli e compatte, facilitando il trasporto e la conservazione quando non vengono utilizzate.

Si connettono senza fili grazie alla tecnologia Bluetooth Classe 1 e hanno un’autonomia eccezionale; con una singola carica, possono funzionare fino a 22 ore con la cancellazione del rumore attiva e fino a 40 ore senza ANC. A soli 234,99€ queste cuffie sono “quelle da comprare se amate la musica”. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.