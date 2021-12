Beats Solo Pro Wireless: con il 50% di sconto non potrai resistere

Se sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie Bluetooth e prediligi il design on-ear, oggi ti riportiamo un’offerta incredibile su una delle migliori. Stiamo parlando delle Beats Solo Pro Wireless, una soluzione di altissimo livello che non rinuncia alla funzionalità ad un prezzo stracciato: solo 149 euro su Amazon.

Cuffie Bluetooth Beats Solo Pro Wireless: caratteristiche tecniche

Le Beats Solo Pro hanno un design decisamente ricercato ed elegante. Mixano alla perfezione plastica rigida e alluminio anodizzato per la massima robustezza, riducendo il peso al minimo indispensabile. Sia l’archetto che i padiglioni presentano una confortevole imbottitura in memory foam e sono rivestiti in similpelle per un maggiore isolamento. Non manca, tuttavia, la cancellazione attiva del rumore (ANC) che gode di due diverse modalità. La prima è la modalità PureANC che elimina quasi del tutto il disturbo dei rumori ambientali. La seconda, invece, è la modalità Trasparenza che bilancia la cancellazione del rumore in modo da offrire un ascolto confortevole, lasciando la consapevolezza dell’ambiente che ti circonda. Da questo punto di vista si tratta di una soluzione davvero eccezionale e versatile per ogni esigenza.

Il collegamento naturalmente è Bluetooth, e godono del chip Apple W1 per garantire una stabilità e qualità della connessione incredibile. Le cuffie sono compatibili sia con iOS che con Android attraverso l’app dedicata scaricabile dal Play Store. Non mancano i comandi sul padiglione che consentono di gestire traccia, volume, chiamate e assistenti vocali inclusi Bixby e Alexa oltre che Siri e Google Assistant. Ottimi i due microfoni beamforming con cancellazione del rumore per una voce chiara e cristallina durante le conversazioni. Chiude una batteria eccellente che garantisce fino a 22 ore di ascolto con ANC attivo e ben 40 ore con ANC disattivato e non manca la ricarica rapida che in soli 10 minuti offre ben 3 ore di ascolto.

Grazie ad uno sconto pazzesco di addirittura il 50%, le Beats Solo Pro Wireless sono acquistabili su Amazon a soli 149,90 euro per la versione grigia. È anche possibile acquistare la versione nera a soli 10 euro in più.