Sei in cerca di una pio di cuffie di qualità? Le Beats Solo Pro sono in offerta su Amazon a soli 179,90€. Il ribasso del 40% corrisponde a uno sconto esclusivo di 120,05€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Beats Solo Pro: perché scegliere queste cuffie

Il design elegante e ricercato rende le cuffie Beats Solo Pro difficili da non notare. La colorazione grigio, inoltre, attribuisce un tocco in più che dona morbidezza alle forme.

Realizzate in ottimi materiali, queste On Ear vantano un peso minimo di 268 grammi, il che le rende estremamente leggere. Il comfort durante l’utilizzo è infatti elevato grazie ai padiglioni e alla stecca di sostegno finemente imbottiti.

Come per tutti i dispositivi Beats, anche queste wearable vantano un’esperienza sonora di alta qualità: il suono equilibrato vanta dei bassi corposi e dei toni alti setosi.

Degna di nota è la cancellazione del rumore che può operare secondo tre diverse modalità:

Pure ANC con cui tutti i rumori ambientali vengono bloccati e neutralizzati per un ascolto intenso e puro;

con cui tutti i rumori ambientali vengono bloccati e neutralizzati per un ascolto intenso e puro; Trasparenza con cui i rumori ambientali vengono filtrati ma non eliminati definitivamente;

con cui i rumori ambientali vengono filtrati ma non eliminati definitivamente; Basso consumo con cui la cancellazione del rumore viene disattivata per prolungare la durata della batteria.

Dal punto di vista dell’autonomia, le cuffie vantano una riproduzione di 22 ore di ascolto se la cancellazione del rumore è attiva e di 40 ore totali in caso contrario. La ricarica Fast Fuel, in ogni caso, consente di ottenere 3 ore di ascolto aggiuntive in appena 10 minuti di carica.

Le cuffie possono essere utilizzate altresì con dispositivi non compatibili con Bluetooth per mezzo di un cavo Lightning (venduto separatamente).

Puoi acquistare le Beats Solo Pro a soli 179,90€ su Amazon nella colorazione Grigio. Ordinale oggi e ricevile entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le spedizioni sono gratuite anche in caso di primo ordine sul sito. Queste wearable, infine, possono essere acquistate a rate attraverso il programma CreditLine di Confidis.

