Beats Solo Buds, c'è una data d'uscita: ecco quando saranno disponibili

I nuovi auricolari Beats Solo Buds di Apple arriveranno sugli scaffali il prossimo 20 giugno. La data di lancio è stata comunicata dal colosso di Cupertino nelle scorse ore. Il prezzo, come svelato dal sito web ufficiale, sarà di 89,95 euro, mentre il dispositivo sarà disponibile in quattro colorazioni: rosso trasparente, viola artico, grigio tempesta e nero opaco.

Compatibili anche con “Trova il mio dispositivo”

I nuovi auricolari Beats Solo Buds, presentati ufficialmente ad aprile, integrano un chip personalizzato che rende molto più semplice l’accoppiamento, sia con dispositivi iOS che Android. Un’altra chicca è che supporteranno le funzionalità “Dov’è” e “Trova il mio dispositivo” di entrambi i sistemi operativi, quindi potranno essere utilizzati anche con la nuova rete globale da poco lanciata da Google.

Entrambi gli auricolari sono dotati di un pulsante che consente di controllare la riproduzione dei brani, ma anche di rispondere alle chiamate con un tocco e abilitare Siri. In ogni caso, l’utente può personalizzarlo come meglio crede e dunque potrà essere sfruttato anche per altri usi. La batteria, avrà un’autonomia dichiarata di 18 ore con una sola ricarica.

Un altro aspetto interessante sono i due trasduttori a doppio strato che alimentano gli auricolari, progettati per “ridurre al minimo le microdistorsioni nella curva di frequenza”, come si può leggere dalla pagina ufficiale Apple.

C’è tuttavia una caratteristica dei nuovi Beats Solo Buds che potrebbe far storcere il naso agli utenti: la custodia, tra l’altro molto compatta, non dispone di una batteria. Perciò per ricaricare gli auricolari sarà necessario collegare ogni volta la custodia alla corrente, tramite cavo USB-C.