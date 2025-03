Beats Solo 4 regalano un'esperienza mai provata e ora le puoi avere a 60€ in meno

Se vuoi acquistare delle cuffie wireless senza fare rinunce non perdere questa fantastica occasione che ti sto per segnalare. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello di Amazon le meravigliose Beats Solo 4 a soli 169,99 euro, invece che 229,95 euro.

C’è dunque uno sconto del 26% che taglia il prezzo ti permette di risparmiare 60 euro sul totale. E potrai scegliere tra tre diverse colorazioni: nero opaco, blu ardesia e rosa nuvola. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 34 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Beats Solo 4: prova il suono di qualità superiore

L’espressione “mangi come spendi”non è mai stata più azzeccata come in questo caso. Di cuffie wireless in circolazione ce ne sono tante ma come le Beats Solo 4 se ne trovano poche e quindi il loro costo è assolutamente giustificato. Hanno trasduttori da 40 mm che regalano un suono potente riducendo al minimo le distorsioni e la latenza per un suono meraviglioso.

Hanno un design studiato per garantire il massimo del comfort anche dopo diverse ore di utilizzo. Pesano infatti solo 217 g e hanno cuscinetti circolari estremamente morbidi. Puoi regolare il volume, gestire le tracce musicali e rispondere alle chiamate con i pulsanti che trovi sul padiglione. Godono di una super batteria in grado di durare fino a 50 ore con una singola ricarica e le potrai collegare anche tramite il cavo USB o il cavo Jack da 3,5 mm.

Davvero un’occasione d’oro, da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Quindi vai ora su Amazon e acquista le tue Beats Solo 4 a soli 169,99 euro, invece che 229,95 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.